Kolda, 19 déc (APS) - Trente femmes ont été formées en boulangerie, pâtisserie et gestion, lors d’une session de cinq jours qui a pris fin ce lundi à Kolda, a constaté l’APS.







Au finish, ce sont dix femmes de plus que les 20 qui étaient ciblées initialement par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance qui ont bénéficié de cette formation lancée en partenariat avec le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre.







‘’Nous avons ciblé 20 femmes pour Kolda, et à l’arrivée, on a eu 10 de plus qui voulaient bénéficier de cette formation […]’’, a déclaré Awa Fatoumata Diamanka, représente de la directrice la Femme, de la Famille et de l’Enfance.











Elle a précisé que cette formation ‘’entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux femmes transformatrices des produits agricoles , halieutiques et artisanaux, mis en œuvre par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, en partenariat avec le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre’’.







Elle a en outre saisi l’occasion pour exhorter les bénéficiaires à travailler à la promotion de la mini boulangerie et à en faire bon usage pour l’intérêt des femmes du département de Kolda.







Les bénéficiaires ont salué les efforts consentis par la tutelle à travers cette formation et disent vouloir mettre en valeur les connaissances apprises lors de la formation.