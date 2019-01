Dakar, 2 jan (APS) - L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a enregistré une croissance de 2,9%, en rythme mensuel au mois de novembre dernier, indique la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).





‘’Cette performance est essentiellement liée à la bonne tenue du tertiaire (+5,0%), du primaire (+2,9%) et de l’administration publique (+1,6%)’’, explique-t-elle dans son Point mensuel de conjoncture pour le mois de novembre, qu’elle vient de publier.





Elle souligne que ‘’sur une base annuelle, la croissance de l’activité économique (hors agriculture et sylviculture) est ressortie à 8,6%, en novembre 2018, particulièrement portée par le tertiaire (+10,2%), l’administration publique (+8,8%) et le primaire (+5,6%)’’.





Elle précise que la consolidation de 2, 9 % du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) en variation mensuelle est à mettre sur le compte aussi bien de l’élevage (+1,2%) que de la pêche (+11,4%). ‘’Sur un an, le secteur primaire hors agriculture et sylviculture a progressé de 5,6%, en novembre 2018, en liaison avec les bonnes orientations simultanées des sous-secteurs de l’élevage (+4,6%) et de la pêche (+11,0%).’’





La publication indique que la légère consolidation du secteur secondaire (+0,5%) en variation mensuelle, ‘’traduit les performances, principalement, enregistrées dans la construction (+7,4%), l’ « égrenage de coton et fabrication de textiles » (>100%) et les conserveries de viande et poissons (+8,6%)’’. Ces performances sont ‘’toutefois contrebalancées par les faibles résultats des industries extractives (-15,3%), de la fabrication de sucre (- 55,9%) et de la production énergétique (-4,1%).





La DPEE déclare que la croissance de 5,0% enregistrée par le secteur tertiaire en variation mensuelle en novembre ‘’traduit, essentiellement, les performances des transports et télécommunications (+5,7%), du commerce (+2,8%), des services d’hébergement et de restauration (+25,6%), des services financiers (+9,7%) et des activités immobilières (+7,5%)’’.





‘’Sur un an, une croissance de 10,2% du secteur tertiaire est notée en novembre 2018, à la faveur d’une bonne orientation du commerce (+13,0%), des transports et télécommunications (+5,2%), des services financiers (+8,4%), des activités immobilières (+14,7%) et des services d’hébergement et de restauration (+12,9%)’’, explique-t-elle.