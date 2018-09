Dakar, 1er sept (APS) - L’activité économique interne hors agriculture et sylviculture s’est confortée de 4,9%, entre les deux premiers trimestres de 2018, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

‘’Sur une base annuelle, des croissances respectives de 4,5% et 6,1% sont également notées au deuxième trimestre 2018 et en cumul sur les six premiers mois de l’année’’, indique la DPEE dans sa note de conjoncture.

Pour l’essentiel, le raffermissement trimestriel de l’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) est ‘’porté par le secondaire (+5,1%) et le tertiaire (+1,7%)’’, explique le document publié sur le site de la DPEE.

Il souligne que ‘’sur un an, les croissances respectives du deuxième trimestre 2018 et des six premiers mois de l’année sont également tirées par le tertiaire (4,3% au deuxième trimestre et 6,3% en cumul sur le premier semestre 2018) et le secondaire (4,3% au deuxième trimestre et 4,0% en cumul sur le premier semestre 2018)’’.

Le document relève aussi un bon comportement des secteurs primaire et de l’administration publique.