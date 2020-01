Dakar, 15 jan (APS) – En novembre 2019, l’activité industrielle est ressortie en baisse de 0, 8 % comparativement au mois précédent en raison d’une contreperformance des industries chimiques, extractives et de production d’énergie, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



L’activité industrielle, au courant du mois de novembre 2019, est marquée, par une légère baisse de la production. Elle est ressortie à - 0, 8% comparée au mois d’octobre 2019, indique la structure dans sa Note d’évolution de la production industrielle.



Ce résultat découle de la contreperformance notée dans les activités des industries chimiques, extractives et de production d’énergie, rapporte le document rendu public mercredi.



L’ANSD fait cependant état d’une atténuation de ce recul par un relèvement de la production des industries mécaniques, alimentaires et des matériaux de construction, alors qu’une stabilité dans les industries de production de papier et carton, et un arrêt de la production des industries textiles et du cuir a été notée au même moment.



En référence au mois de novembre 2018, l’activité de production industrielle s’est relevée de 2, 8%, tandis que la production totale au cours des onze premiers mois de 2019 a augmenté de 2, 3 %, comparée à celle de la période correspondante de l’année précédente, mentionne le rapport consulté par l’APS.



