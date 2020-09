Fatick, 29 sept (APS) - L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a accompagné 16.446 PME depuis 2010, a indiqué lundi son directeur de la Formalisation et de la Génération d’entreprises, Abdoulaye Faye.



’’Ces 16.446 entreprises ont bénéficié depuis 2010, d’un accompagnement de l’ADEPME, en création ou la reprise d’une activité, la croissance ou la restructuration d’entreprise’’, a dit M.

Faye.



Il s’exprimait lors d’un atelier régional d’information sur les modalités d’organisation et de participation à la 2ème édition du concours national de business plans prévu du 7 septembre au 7 octobre 2020.



‘’L’ADEPME, a sur cette période, formé 3114 entrepreneurs porteurs de projets à l’entreprenariat, renforcer leur esprit d’innovation et de créativité’’, a-t-il ajouté en présence des autorités administratives de la région.



Il a indiqué que dans le cadre de l’accompagnement des entreprises l’ADEPME a mobilisé de 2012 à 2019 un montant de 20,5 milliards de francs CFA pour appuyer les PME sénégalaises.



A cet effet, il a remercié les chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie des régions qui, selon lui, ont beaucoup participé dans l’atteinte de ces résultats.



Les autorités administratives de la région et les représentants des chambres consulaires et chefs de services régionaux ont pris part à cet atelier régional d’information.