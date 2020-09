Dakar, 17 sept (APS) - L’Agence de développement et d’encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADEPME) annonce avoir décidé de mettre à la disposition de 80 entreprises sénégalaises en difficultés, une enveloppe de 160 millions de francs CFA environ, soit 250.000 euros, pour les aider à être plus résilientes face à la COVID-19.



"Pour aider les entrepreneurs sénégalais de la diaspora issus des pays ciblés par le PAISD, l’ADEPME, en accord avec" l’Agence française de développement, l’AFD et l’Union européenne, "a proposé de réaffecter une partie des ressources de la composante 3 du PAISD 3 pour renforcer la résilience de leurs entreprises", lit-on dans un communiqué parvenu à l’APS.



Le Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD) est un dispositif de coopération bilatérale franco-sénégalais dont l’ambition est de soutenir les initiatives de développement économique et social portées par les Sénégalais établis en France en direction de leur pays d’origine.



A ce titre, 18 millions 516 mille 325 francs CFA de subvention ont été accordés à sept dirigeants d’entreprises de droit sénégalais provenant de la France, de la Belgique et de l’Italie, selon le communiqué.



"Ils évoluent tous dans les secteurs du transport, de l’industrie musicale et de l’agro-alimentaire’’, indique-t-il, précisant que cet appui vise à apporter "une assistance technique et ou financière aux entreprises cibles pour les aider à faire face à la crise et organiser la relance de leurs opérations".



"Ce programme est destiné aux entrepreneurs sénégalais ayant séjourné dans un des quatre pays couverts par le PAISD. Il s’agit de la France, de l’Espagne, de la Belgique et de l’Italie", note le communiqué.