Dakar, 25 déc (APS) – Le président directeur général (PDG) de la Nouvelle minoterie africaine (NMA Sanders), Ameth Amar s’est dit convaincu que l’agrobusiness est "la voie qui mène au développement" du continent africain.









"Je suis convaincu que l’agrobusiness est la voie du développement pour notre continent. Il faut transformer ce qu’on cultive", a dit Ameth Amar dans un entretien accordé dimanche à l’APS.



"Actuellement l’agrobusiness se porte bien notamment en Côte d’Ivoire mais il fait face à la crise sur la farine", a souligné M. Amar, informant qu’"il y a plus de moulins que de marchés".



Le président de l’Association des industries meunières ouest

africaines (AIM-UEMOA) a invité les africains à se préparer à investir le vaste marché d’un continent qui fera pas moins de 1,5 milliards d’habitants bientôt.



En outre, M. Amar a annoncé la mise sur pied imminente d’une

association nationale de meuniers dans chacun des pays membres de l’UEMOA pour "davantage jouer notre partition dans la politique d’intégration africaine".



Sur un autre registre, le PDG de NMA Sanders qui dit n’avoir

"jamais pratiqué la politique" bien qu’ayant de nombreux amis dans cette sphère a souligné que le "contrôle fiscal est la chose la plus normale dans tous les pays".



"Ce qu’il faut c’est de l’étendre à tous les opérateurs, et il n’y aura plus de presse", a indiqué M. Amar qui dit payer annuellement "beaucoup d’argent en impôts contrairement à certains".



Revenant sur les activités sociales que fait son entreprise, le PDG a NMA Sanders qui a pris l’engagement d’aider ses employés à avoir un toit a invité le secteur privé à accompagner l’Etat dans sa recherche d’équité sociale.



