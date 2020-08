Dakar, 21 août (APS) – L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) fait état d’un renchérissement de 0,9% des prix des produits à l’exportation en juin du fait, entre autres, de la hausse des coûts des animaux vivants et produits du règne animal.



Au mois de juin 2020, les prix des produits à l’exportation se sont relevés de 0,9%, comparés à ceux du mois précédent. Cette hausse est liée à l’accroissement de 10, 1 % des prix des produits des sections ‘’animaux vivants et produits du règne animal’’, rapporte la structure dans sa note sur les indices mensuels du commerce extérieur.



Le document consulté vendredi par l’APS ajoute aux facteurs de majoration des prix des produits à l’exportation, la hausse de 4,7% des produits des industries alimentaires, de 1,8% des produits du règne végétal et l’accroissement de 0,8% des produits des industries chimiques.



Le rapport souligne toutefois que le repli de 4 % des prix des produits minéraux, et celui de 2 % des coûts des ‘’perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies’’ avaient modéré le relèvement des prix des produits à l’exportation.



Comparés au mois de juin 2019, les prix à l’exportation ont augmenté de 2,4%, tandis que sur le premier semestre de 2020, ils se sont relevés de 3,% par rapport à ceux de la période correspondante de l’année précédente, fait savoir l’ANSD.



Elle indique que les prix des produits volatils à l’exportation ainsi que ceux des produits sous-jacents ont progressé respectivement de 6,2% et 0,4%, relativement au mois précédent.



’’Par rapport au mois de juin 2019, ils se sont respectivement relevés de 6,6% et 2,0%. Sur le premier semestre de 2020, les produits sous-jacents à l’exportation se sont renchéris de 3,1% et les produits volatils de 1,3% comparativement au premier semestre de 2019’’, fait savoir l’ANSD.



