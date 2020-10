Dakar, 9 oct (APS) – L’Agence nationale de la statistique et de la démographie a relevé une baisse de 10, 6 % des importations sénégalaises, avec une valeur financière ayant atteint 293, 7 milliards de francs en août après avoir été de l’ordre de 328, 6 milliards le mois précédent.



‘’Les importations du mois d’août 2020 sont ressorties à 293,7 milliards de FCFA contre 328,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit un repli de 10,6%’’, indique l’ANSD dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.



Le document dont copie a été reçue à l’APS lie cette baisse à celle de 57, 8 % des achats à l’extérieur d’engrais, au repli de 22, 9 % du coût d’autres machines et appareils et de celui de 18, 7 % des prix des produits pétroliers finis



La structure fait par ailleurs remarquer que l’absence d’importation d’huile brute de pétrole au cours de la période sous revue contre 21 ,5 milliards de FCFA au mois précédent a renforcé cette contraction, alors que cette diminution des importations a été modérée par la hausse des importations de froment et méteil (84,4%) et de riz (80,9%).



‘’Comparées au mois d’août 2019, les importations ont connu une baisse de 8,5%. Leur cumul à fin août 2020 s’est établi à 2729,4 milliards de FCFA contre 2748,4 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2019, soit un repli de 0,7%’’, souligne la même source.



Elle signale que les principaux produits importés en août ont été les autres machines et appareils (25,7 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (20,9 milliards de FCFA), les métaux communs (15,1 milliards de FCFA), le riz (14 milliards de FCFA) et les huiles et graisses animales et végétales (13 milliards de FCFA).



Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (17,8%), la Chine (10,8%), la Turquie (6,5%), l’Inde (5,2%) et les Emirats Arabes Unis (4,5%), précise-t-on.





AKS/OID