Dakar, 4 juin (APS) - Le président du Conseil mondial de l’Eau, Loïc Fauchon, a alerté vendredi, à Dakar sur ’’la souffrance’’ et ’’le danger’’ auxquels fait face cette denrée précieuse ’’partout dans le monde’’.



’’L’eau est en souffrance et en danger, à cause de l’homme qui l’a fait souffrir partout dans le monde’’, a t-il dit dans un entretien accordé à des journalistes.

.

Pour étayer cette souffrance, Fauchon qui séjourne à Dakar a cité en exemple la nouvelle crise de l’eau en Californie, aux Etats-Unis.



Il a fait savoir que cet Etat, ’’le plus puissant’’ des Etats-Unis et qui possède des villes comme Los Angeles, San Francisco, la Silicone Valley et plusieurs autres atouts ’’a soif et n’a plus d’eau’’.

’’Cet Etat est en déshérence hydrique, tout simplement parce que depuis un siècle, l’homme a abusé de l’eau, de son pouvoir sur ce liquide précieux en multipliant des usages concurrentiels avec la poussée des villes, les productions agricoles l’industrialisation, sans se soucier de voir que les nappes phréatiques s’enfoncer et les rivières s’assécher vite’’, a dit Fauchon, président du Conseil mondial de l’eau depuis 2005



L’ancien maire de Trets, une ville voisine de Marseille, a souligné que cette situation n’est pas liée au dérèglement climatique, mais qu’elle résulte ’’de la démographie, de l’urbanisation sauvage, des pollutions que cela crée et de l’élévation des niveaux de vie avec des voitures qui consomment beaucoup d’eau’’.

Selon Loïc Fauchon, cette crise de l’eau en Californie est ’’un exemple impressionnant et étonnant’’ qui doit faire prendre conscience tout le monde, ajoutant que ’’l’Angleterre, l’Inde, la France et le Brésil aussi traversent de graves crises de l’eau’’.