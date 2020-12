Ziguinchor, 30 nov (APS) – Le Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT) permettra de ’’corriger les incohérences territoriales’’ pour aider les communes à mieux booster le développement local, a déclaré le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire Oumar Gueye.

Il présidait, lundi, un Conseil régional de développement spécial (CRD) de vulgarisation du PNADT en présence des autorités administratives et territoriales, des acteurs de la décentralisation, des partenaires techniques et financiers et plusieurs responsables de structures associatives et d’institutions spécialisées.

Cette rencontre pilotée par le Directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire Mamadou Djigo était ’’un moment de partage des préoccupations locales et ds opportunités qu’offrent les potentialités de la région de Ziguinchor (...)’’.

’’Le PNADT est un outil bien élaboré qui est l’aboutissement d’un processus participatif et inclusif avec l’ensemble des acteurs territoriaux et les partenaires techniques et financiers qui sont invités à arrimer leurs interventions à ce nouveau schéma’’, a notamment dit Oumar Gueye.

’’Il nous faut une meilleure occupation de nos territoires avec la prise en compte des préoccupations locales en matière d’aménagement du territoire et applications des politiques publiques’’, a insisté le gouverneur de Ziguinchor Guédj Diouf, assurant que ’’toutes les dispositions sont prises pour que rien ne soit fait sans être conforme au plan d’aménagement’’.

Le chef de l’exécutif régional a estimé que le Plan national d’aménagement et du développement territorial permettra aussi une ‘’bonne coordination’’ de l’activité économique au niveau territorial