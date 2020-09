Dakar, 1er sept (APS) - L’évolution de l’activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l’Indice général d’Activité (IGA), est ressortie en variation trimestrielle à un pourcentage négative de 4, 4 %, au deuxième trimestre, indique la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



Sur une base annuelle, un repli de 5,2% de l’activité est noté, souligne la DPEE dans sa Note de conjoncture, ajoutant que sur les six premiers mois de l’année, la contraction de l’activité est évaluée à 2,4%.



Le document consulté par l’APS relève qu’au plan interne, l’activité économique hors agriculture et sylviculture a diminué de 4,4%, en variation trimestrielle, au deuxième trimestre 2020.



’’Ce résultat reflète, à la fois, les contreperformances des secteurs tertiaire (-6,0%), secondaire (-4,5%) et primaire (-18,0%), atténuées par l’administration publique qui s’est consolidée de 4,9% sur la période’’, explique la même source.



Elle signale que sur une base annuelle, un repli de 5,2% de l’activité est noté, au deuxième trimestre 2020, en liaison avec le tertiaire (-8,3%), le secondaire (-3,5%) et le primaire (-14,9%).



La DPEE souligne qu’en cumul sur les six premiers mois de l’année, la croissance de l’activité est ressortie à -2,4%, sous l’effet essentiellement de la contraction du tertiaire (-4,6%), et dans une moindre mesure, de celle du primaire (1,4%) et du secondaire (-1,1%).



OID/AKS