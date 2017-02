Dakar, 9 fév (APS) - L’Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de janvier 2017 a enregistré un recul de 1,1%, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Ce repli s’explique "principalement" par "la baisse des prix des +produits alimentaires et boissons non alcoolisées+, des services de +santé+ et des +boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants+", explique l’ANSD.

Elle précise qu’"en variation annuelle, les prix à la consommation se sont relevés de 1,8%".

L’ANSD publie depuis juillet 2010, l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) base 100 en 2008, conformément au règlement n°01/2010/CM/UEMOA portant adoption des modalités de calcul de l’IHPC (base 100 en 2008) au sein des Etats membres de l’UEMOA.

Cet indice prend la relève de celui base 100 en 1996. La publication donne l’indice des quatre derniers mois ainsi que l’évolution mensuelle, trimestrielle et annuelle.