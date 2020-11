Dakar, 17 nov (APS) - L’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) est déterminé à développer un cadre d’échanges avec les journalistes pour la vulgarisation des bonnes pratiques en matière d’éducation financière, a souligné mardi son secrétaire exécutif, Habib Ndao.



’’Cette bonne collaboration avec la presse, illustre parfaitement, notre volonté d’assurer la mutualisation des ressources et expertises respectives dans la perspective d’une coopération plus efficiente au profit d’un secteur financier plus dynamique, et plus inclusif, conditions sine qua none d’une économie émergente’’, a soutenu le secrétaire exécutif.



Il a rappelé qu’un secteur financier dynamique et inclusif doit aussi garantir une bonne connaissance des opportunités d’affaires et des décisions objectives en matière d’entrepreneuriat.



M. Ndao introduisait une session de formation à l’intention du collectif des journalistes économiques sur l’éducation financière, le civisme fiscal et l’esprit entrepreneurial.



D’après lui, ’’la promotion de l’esprit entrepreneurial par une éducation financière de base, reste un alternatif au chômage avec comme objectif de favoriser une meilleure employabilité des jeunes, une augmentation de l’investissement privé et une consolidation de la croissance économique’’.



L’autre registre, selon lui, constitue le civisme fiscal qui est un état d’esprit, de mentalité et de comportement, un accomplissement volontaire par le contribuable, de son obligation fiscale.



L’éducation financière quant à elle, est ‘’le processus par lequel des consommateurs améliorent leurs connaissances des produits, concepts et risques financiers acquièrent au moyen d’une information, d’une formation ou d’un conseil éclairé’’, a-t-il fait noter.



De ce point de vue, a-t-il estimé, ‘’le rôle des médias dans la sensibilisation de la population sur le civisme fiscal, la mobilisation des ressources intérieures et la lutte contre les flux financiers illicites, reste un autre défi majeur à relever’’.



Il a indiqué que les acteurs des médias étaient vivement invités à participer auprès des pouvoirs publics, à stimuler l’esprit entrepreneurial, le civisme fiscal, en vue de créer un déclic, un mouvement vers plus d’inclusion financière, fiscale et sociale’’.



A cet effet, ‘’cette troisième session de sensibilisation et de formation, vise à développer l’éclosion de l’écosystème entrepreneurial, en s’appuyant sur la presse économique nationale, qui est une cible idéale car, maitrisant les organes de l’économie’, a ajouté Ndao.



Elle vise également à favoriser, l’émergence d’une culture du civisme fiscal fondé sur les droits et responsabilités du contribuable, a-t-il insisté.



De son côté, le coordonnateur du COJES a assuré que ces sessions de formations donnent l’opportunité d’acquérir les outils nécessaires permettant de disposer d’une bonne compréhension des questions économiques et de pouvoir ainsi, les aborder avec sérénité et transmettre avec clarté, l’information économique.



’’Nous saluons cette initiative de l’OQSF de vouloir, dans le cadre de la semaine de l’inclusion financière, organiser cette session de formation avec les membres du COJES’’, s’est ainsi réjoui Alioune Kane Ndiaye.



SBS/AKS/OID