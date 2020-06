La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest précise que cette décision a été prise par son comité de politique monétaire (CPM), lundi, à l’occasion de sa deuxième réunion ordinaire au titre de l’année 2020. Cette réunion a été organisée par visioconférence, sous la présidence de Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de la BCEAO.



"Notant que les plans de relance mis en place par les Etats et l’assouplissement progressif des restrictions de déplacement devraient conduire à un redémarrage de l’appareil productif, les membres du CPM ont décidé d’accompagner cette dynamique, en baissant de 50 points de base les taux directeurs de la Banque Centrale’’, explique le communiqué.



Lors de sa réunion, le CPM a aussi annoncé que le taux d’intérêt minimum de soumission aux opérations d’appels d’offres d’injection de liquidité va passer de 2,50% à 2,00%.



De la même manière, "le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal est ramené de 4,50% à 4,00%’’, indique le CPM, précisant que "cette décision entre en vigueur à compter du 24 juin 2020’’.



Après avoir constaté que "la situation de constitution des réserves obligatoires par les banques reste confortable’’, le Comité indique avoir "décidé de maintenir inchangé le coefficient de réserves obligatoires applicable aux banques de l’Union, qui demeure fixé à 3,0%’’.



Lors de sa réunion, le CPM a "passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique internationale et régionale au cours de la période récente, ainsi que les facteurs de risque pouvant affecter les perspectives à moyen terme d’inflation et de croissance économique de l’Union’’.

Dakar, 23 juin (APS) - La BCEAO a annoncé dans un communiqué une baisse de 50 points de base de ses taux directeurs.