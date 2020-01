Dakar, 16 jan (APS) – Une nouvelle étude de la Banque mondiale fait état d’une amélioration du cadre réglementaire de la participation économique des femmess entre 2017 et 2019, à la faveur de 62 réformes adoptées par 40 économies à travers le monde.



Intitulée "Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2020", cette étude couvre les réformes entreprises de juin 2017 à septembre 2019 dans huit domaines associés à l’émancipation économique des femmes.

Elle "mesure 190 économies pour étudier la manière dont les lois affectent les femmes aux différentes étapes de leur vie professionnelle et en se concentrant sur les lois applicables dans la principale ville économique du pays", peut-on lire dans un résumé parvenu à l’APS.

Selon la même source, l’adoption de ces 62 réformes par 40 économies devrait aider "les femmes – la moitié de la population mondiale – à réaliser leur potentiel et à contribuer à la croissance économique et au développement".

Ses résultats restent pourtant "inégaux", car "dans de nombreux pays, les femmes n’ont qu’une fraction des droits reconnus aux hommes, ce qui freine leur développement économique et social".

"Reconnaître les droits des femmes est à la fois la bonne chose à faire et une bonne pratique d’un point de vue économique. Lorsque les femmes peuvent se déplacer plus librement, travailler en dehors de chez elles et gérer leurs biens, elles ont plus de chances d’accéder au marché du travail et de contribuer à renforcer l’économie de leur pays", souligne David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale.

"Nous sommes prêts à soutenir cette mission jusqu’à ce que chaque femme puisse évoluer dans la vie sans être confrontée à des entraves juridiques faisant obstacle à son succès", ajoute-t-il dans des propos cités dans le résumé de cette étude.

"Les huit domaines couverts par l’indice sont structurés autour des interactions des femmes avec le droit tout au long de leur carrière : Mobilité, Travail, Rémunération, Mariage, Parentalité, Entrepreneuriat, Actifs et Retraite", lit-on encore.

"Les domaines du Travail et du Mariage ont fait l’objet de nombreuses réformes, notamment dans l’adoption de lois visant à protéger les femmes contre la violence. Au cours des deux dernières années, huit économies ont promulgué pour la première fois une législation en matière de violence domestique. Sept économies disposent désormais de nouvelles protections juridiques contre le harcèlement sexuel au travail", précise le résumé de l’étude.

"Douze économies ont amélioré leurs lois dans le domaine de la Rémunération, en levant les restrictions relatives aux industries dans lesquelles les femmes peuvent travailler, les postes qu’elles peuvent occuper et leurs heures de travail", ajoute-t-on de même source.

De même, à l’échelle mondiale, "les réformes les plus populaires ont concerné la Parentalité, avec 16 économies qui ont adopté des changements positifs dans ce domaine", à travers notamment des réformes telles que "la prolongation du congé de maternité payé accessible aux mères, l’introduction d’un congé de paternité rémunéré et l’interdiction de licencier des employées pendant leur grossesse".