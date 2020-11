Dakar, 17 Nov (APS) - Le Marché d’intérêt national de Diamniadio devrait constituer un début de réponse au problème de conservation des produits locaux, a relevé mardi le président de la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow.



’’Le Marché d’intérêt national avec ses 137 magasins dont 65 disposant des chambres froides devrait constituer un début de réponse pour régler le problème de conservation des produits locaux, qui par moments, demeurent un véritable manque à gagner pour l’économie sénégalaise’’, a-t-il notamment fait part.



Abdoulaye Sow s’exprimait en marge d’une visite au marché d’intérêt national et à la gare des gros porteurs situés à Diamniadio, en compagnie des acteurs de toutes les filières concernés par ces infrastructures.



Déplorant les produits en abondance (lait, poisson, mangue) ’’exposés à l’air libre’’, Abdoulaye Sow a notamment insisté sur le rôle que devrait ’’jouer le Marché d’intérêt national dans la conservation et la promotion des produits locaux et éventuellement leur exportation, dans le respect des conditions de stockage et d’emballage standardisées’’.



Abdoulaye Sow, qui a rappelé l’ambition de la CCIAD d’assurer l’exploitation de cette infrastructure, a par ailleurs demandé ’’la poursuite des travaux de voirie, d’électrification et d’addiction d’eau qui empêchent un démarrage effectif des activités sur le site’’.



La directrice des exploitations de la Société de gestion des infrastructures publiques (SOGIP), Momi Mbacké Bousso, qui conduisait la visite guidée, a pour sa part indiqué que ’’le démarrage est prévu pour bientôt’’ sans donner d’autres détails.



Selon elle, la SOGIP qui a sous sa tutelle le chantier ’’est très avancé dans les réflexions devant aboutir sur les modèles d’exploitation à mettre en place’’.



Le Marché d’intérêt national a été inauguré en janvier 2019 par le président Macky Sall.



Outre les magasins, un bâtiment administratif, des laboratoires phytosanitaires et des chambres froides, le site qui s’étale sur environ 20 ha, abrite également la gare des gros porteurs qui peut accueillir 200 camions, a-t-on appris de la directrice des exploitations de la SOGIP Momi Mbacké Bousso.