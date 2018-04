Diourbel, 28 avr (APS) - Le coordonnateur de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs (FNOST), Mamadou Guèye a invité, samedi à Diourbel, les autorités de la Sonacos à payer leurs dus aux opérateurs économiques avant la mise en place des semences pour l’hivernage prochain.







"Il faudrait mettre le capital semencier sur place mais le préalable c’est de payer les dettes qu’on doit aux paysans avant de venir leur vendre des graines" a souligné Mamadou Guèye.



Il s’exprimait au terme d’une assemblée de renouvellement des instances de l’antenne de Diourbel de la fédération qui a reconduit El Hadji Fall à sa présidence.



Selon M. Guèye, "il y a des problèmes liés à la commercialisation notamment sur les retards de paiement sur les factures déposées au niveau des industries et particulièrement à la Sonacos".



A en croire le coordonnateur de la FNOST, également chargé des élections de renouvellement des instances de base, "la Sonacos n’a pas pu payer la dette dans les délais fixés à cause d’un défaut de financement".



"En réalité, ce sont des graines que les opérateurs avaient prises au niveau des paysans pour les écouler. On pense que la situation, selon les informations que nous avons reçues, va se décanter très bientôt", a-t-il assuré.



Mamadou Guèye a signalé que la Sonacos va recevoir une enveloppe de 50 milliards FCFA de la Banque islamique de développement (BID) pour payer l’ensemble de ses crédits auprès des opérateurs.



"La Sonacos doit aux opérateurs presque 17 milliards FCFA mais on pense que ces sommes vont être réglées bientôt parce qu’elle attend un financement de 50 milliards FCFA pour payer tout ça", a-t-il insisté.