Dakar, 21 déc (APS) - La jeunesse africaine doit être considérée comme une opportunité et non comme un frein au développement, compte tenu du contexte démographique et économique, a déclaré Reda Lebtahi du bureau de la FAO au Sénégal, mercredi.



‘’Le potentiel de progrès économique et social que nous vivons permet d’espérer de résoudre des problèmes et des contraintes liées à l’emploi’’, a dit M. Lebtahi, au cours de la 2ème édition du Forum sur l’emploi décent en milieu rural (FORED). Axée sur le thème ‘’Travail décent et entreprenariat des jeunes en milieu rural : outils et connaissances pratiques’’, cette rencontre est organisée par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ).



A l’en croire, les connaissances et le savoir-faire acquis par les jeunes doivent s’inscrire dans le processus de développement et leur permettre de devenir performants dans l’innovation, la réflexion et la résolution des problèmes.



‘’Cela signifie concrètement que nous devons les préparer pour devenir les leaders des porteurs de projets, des entrepreneurs futurs capables de tirer le développement économique d’un pays comme le Sénégal’’, a expliqué M. Lebtahi.



La FAO et l’ANPEJ se sont engagées dans un partenariat institutionnel en faveur de l’emploi décent des jeunes en milieu rural, "partenariat fructueux" puisqu’il s’est concrétisé en peu de temps, à travers la formulation du document de politique de promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural, selon lui.





Le FORED s’inscrit dans le cadre de ce document de politique de promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural. ‘’Il s’agit pour nous de favoriser la création d’une plateforme d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques et d’identifier les contraintes liées à l’instauration des jeunes en milieu rural", a dit le représentant de la FAO.



D’autres outils tels qu’une plateforme modèle d’insertion des jeunes dans l’agriculture ont également été développés. Il s’agit de véritables centres polyvalents de formation, de production, de transformation et de services, pour appuyer le développement des chaînes de valeur agricoles. Il a expliqué que cette collaboration avec l’ANPEJ est également marquée par l’instauration d’un processus de dialogue national, initié depuis 2015.



‘’La FAO s’est engagée à travers le ministère de la Jeunesse à appuyer l’Etat du Sénégal’’, a-t-il réaffirmé.



"Les jeunes ruraux constituent un groupe cible des activités de la FAO. Notre troisième objectif stratégique est de réduire la pauvreté rurale, mettre explicitement l’accent sur la promotion des opportunités d’emploi rural décent pour les jeunes ruraux, reflétant ainsi l’importance portée par la FAO au développement de la jeunesse en tant que catalyseur pour la réduction de la pauvreté et de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.