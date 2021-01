Dakar, 31 déc (APS) – Le taux de croissance a drastiquement chuté en 2020, a déploré jeudi le chef de l’Etat, non sans relever que la récession a été évitée grâce à une bonne pluviométrie.



‘’Notre taux de croissance, un des plus robustes de l’Afrique depuis plusieurs années, qui était projeté à 6,8% pour 2020, a drastiquement chuté. Mais nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifié d’un hivernage pluvieux qui nous évite la récession’’, a dit Macky Sall dans son adresse à la Nation à l’occasion du nouvel an.



Le chef de l’Etat a rappelé qu’à la faveur des prévisions météorologiques qui annonçaient une pluviométrie abondante, il avait porté le budget de la campagne agricole 2020-2021 de 40 à 60 milliards de francs cfa, soit une hausse de 50 %, pour l’achat de matériels et intrants agricoles.



Selon lui, grâce à nos efforts, les récoltes de cette saison ont battu tous les records.



‘’C’est le cas notamment pour les céréales : riz, mil et maïs, avec 3 811 000 tonnes, couvrant ainsi 95% de nos besoins ; et l’arachide, avec 1 826 590 tonnes’’, a-t-il fait part.



Il a relevé qu’en soutien à nos braves paysans, le prix plancher du kilogramme d’arachides a été relevé à 250 fcfa contre 210 fcfa l’année dernière.



Selon Macky Sall, ‘’la campagne de commercialisation connait un franc succès’’.



Il a estimé qu’en même temps, ‘’il faudra assurer l’approvisionnement régulier de l’industrie huilière et la sécurisation des semences’’.



Le chef de l’Etat a annoncé qu’en outre, l’aménagement des Agropoles se poursuit.



‘’Les 443 fermes agricoles Naataange pour les jeunes occupent aujourd’hui plus de 30 500 acteurs ; confortant l’agriculture, ainsi que l’élevage et la pêche, comme sources nourricières et pourvoyeuses d’activités génératrices de revenus’’, a-t-il dit.



AT/OID