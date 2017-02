Dakar, 10 fév (APS) - La Société financière internationale (SFI), un démembrement du groupe de la Banque mondiale (BM) dédié au secteur privé, est devenue, après la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le deuxième actionnaire institutionnel de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (CRRH-UEMOA), a-t-on appris vendredi auprès de cet établissement bancaire sous-régional.







La prise de participation de 1,25 milliard de francs CFA de la SFI au capital de la CRRH de l’UEMOA a été finalisée jeudi, à Lomé (Togo), selon un communiqué de la BOAD.







"Le partenariat que nous venons de signer renforce non seulement notre actionnariat, mais il va aussi nous permettre de mobiliser davantage de ressources pour accroître notre capacité de refinancement des prêts au logement consentis par nos banques actionnaires", a indiqué Christian Agossa, le directeur général de la CRRH-UEMOA.







En entrant dans le capital de la CRRH, la SFI vient accompagner "les nobles ambitions de l’institution en matière de financement de l’habitat" et "s’impliquer davantage dans son développement", affirme la BOAD.







Cette prise de participation "intervient à un moment où les pays de l’Union font face à un déficit de logements important estimé à environ 3,5 millions d’unités", signale le communiqué.







Il ajoute que ce déficit "devra augmenter au vu des taux de croissance de la population et de l’urbanisation estimés à 2,5% et 3,5%".







La CRRH-UEMOA, créée en 2010, offre aux établissements de crédit l’accès à des ressources longues et à des taux compétitifs, en vue du refinancement des prêts à l’habitat consentis à leurs clients.







Elle a été mise sur pied en 2005 par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la BOAD et le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), un organe de l’UEMOA, en vue de la mise en place d’un marché hypothécaire dans les huit pays membres de l’Union, rappelle le communiqué.







L’actionnariat de la CRRH-UEMOA comprend 54 banques commerciales de la sous-région, en plus de la BOAD, de la Banque d’investissement et de développement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BIDC) et la Shelter Afrique, qui intervient dans l’immobilier.