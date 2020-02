Dakar, 28 jan (APS) - La chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) et le Conseil turc des relations économiques et étrangères (Deik) doivent jouer un ’’rôle primordial’’ dans la coopération entre les deux pays, a estimé mardi à Dakar le président de la Chambre consulaire sénégalaise.



Les chambres consulaires des deux pays se doivent ’’d’afficher clairement le rôle primordial qu’elles ont à jouer en tant que levier du développement économique et social de leurs circonscriptions’’, a dit Abdoulaye Sow.



Il s’exprimait lors des rencontres économiques sénégalo-turques, organisées par l’Ambassade de Turquie à Dakar et le DEİK (Conseil des Relations économiques étrangères) de la Turquie, en partenariat avec l’APIX, en marge de la visite du président turc au Sénégal.



Pour M. Sow, les deux chambres doivent promouvoir le développement des entreprises et contribuer à l’émergence d’un secteur privé structuré et performant de part et d’ autre.



’’Les entreprises sénégalaises et turques peuvent collaborer ensemble grâce à leur savoir- faire et à la multiplicité de leurs offres’’, a t-il dit.



Selon lui, ’’la Turquie est un des partenaires stratégiques du Sénégal. Notre coopération s’est bien développée ces dernières années’’.



’’Le Sénégal a bénéficié de l’appui du gouvernement turc en matière de financement de projets du PSE et de la construction d’ infrastructures notamment le marché d’intérêt national de Diamniadio et le Centre international de conférence Abdou Diouf, entres autres’’, a-t-il dit.