Dakar, 20 nov (APS) - Les actionnaires de la Banque islamique du Sénégal (BIS) ont décidé d’une augmentation du capital social de leur banque pour le faire passer de 20 à 50 milliards de francs CFA, a appris l’APS.

"Notre cérémonie d’inauguration coïncide avec un autre événement heureux, à savoir la décision des actionnaires d’augmenter le capital social de la banque pour le faire passer de 20 à 50 milliards de francs CFA", a annoncé le directeur général de la BIS, Mouhamadou Madani Kane.

Il s’exprimait jeudi lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la BIS situé sur la route des Almadies, à Dakar.

Selon M. Kane, "cette augmentation de capital de plus de 150% (…) renforce inéluctablement la résilience de la banque, dans un contexte où les normes bâloises posent des exigences accrues en matière de renforcement des fonds propres des banques".

"Elle donne également à la BIS des arguments solides pour aller à la conquête de nouvelles parts de marchés et moderniser son outil de travail à travers notamment une refonte du système d’information et de l’information monétique et une digitalisation renforcée des processus opérationnels", a-t-il ajouté.

Avec cette augmentation de capital, "la BIS pourra mieux satisfaire les besoins de ses clients grâce à ses fonds propres renforcés", ce qui lui permettra de "mettre en œuvre efficacement son programme stratégique de mise en place d’un écosystème de services financiers islamiques complémentaires à l’activité bancaire", a indiqué Mouhamadou Madani Kane.

"En acceptant de doter la banque de cet important outil de travail, vous témoignez encore une fois, votre volonté résolue et votre engagement sans faille à accompagner le développement de la banque et à faire de la finance islamique un puissant levier d’inclusion financière et de développement économique", a-t-il fait valoir.