Dakar, 12 mars (APS) - Le Conseil national du crédit (CNC), se félicitant de la subvention publique de 60 milliards CFA allouée à la campagne agricole 2021-2022, dit attendre du secteur de la banque et des microfinances "un accompagnement financier approprié" de nature à renforcer l’attractivité du secteur primaire et agricole.



Le CNC, dont la trente-unième réunion s’est tenue jeudi par visioconférence, "s’est félicité des dispositions déjà prises par l’Etat qui a alloué une enveloppe de 60 milliards de FCFA affectée aux subventions pour la campagne 2021-2022".

"Dans ce sillage, le Conseil s’est appesanti, dans le contexte économique et social actuel, sur l’urgence attachée à assurer les conditions d’un accompagnement financier approprié, par les banques et le secteur de la microfinance, au profit des producteurs et de l’ensemble des acteurs, en vue de renforcer l’attractivité du secteur primaire en général, de l’agriculture en particulier, en matière de création d’emplois pour les jeunes", peut-on lire dans un communiqué rendu public à l’issue de cette réunion.

Selon le communiqué, le CNC a examiné au cours de cette réunion "la situation du financement des campagnes de commercialisation agricole 2020-2021 qui est ressortie globalement satisfaisante grâce à la hausse de la production de la plupart des spéculations à l’exception du riz dans la Vallée du fleuve Sénégal, en rapport avec une bonne installation de l’hivernage sur tout le territoire national".

Le CNC s’est par ailleurs "félicité de la hausse du montant de la subvention de l’Etat et de la poursuite des efforts de mécanisation, qui ont constitué des facteurs clés de succès de la campagne de production".

"Concernant la campagne de commercialisation 2021 de contre saison du riz dans la Vallée du fleuve Sénégal et des produits horticoles (oignon et pomme de terre), le Conseil a pris note des bonnes perspectives sous réserve d’une exécution satisfaisante des accords de financement", indique le communiqué.

"S’agissant de la préparation des prochaines campagnes de production agricole, ajoute-t-il, le Conseil a pris note de la requête des producteurs pour une augmentation de la subvention à leur profit en vue notamment d’une meilleure disponibilité des intrants ainsi que de la nécessité d’assurer dans les meilleurs délais le règlement par l’Etat de la dette au titre des campagnes précédentes".