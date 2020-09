Dakar, 7 sept (APS) - La deuxième édition du concours national de business plans, organisé par l’ADEPME, permettra de soutenir les plans de relance de 120 entreprises impactées par la pandémie de Covid-19, a indiqué, lundi, Assome Aminata Diatta, la ministre en charge du Commerce et des PME.



’’Cette deuxième édition est une continuité de la phase précédente et a été adaptée au contexte économique actuelle avec pour objectif d’accompagner nos PME’’, a dit la ministre lors du lancement officiel du concours.



Elle a fait observer que ’’les PME sénégalaises malgré une amélioration, ont souffert sous diverses formes des effets de la crise sanitaire’’.



Les résultats de l’enquête de l’impact de la Covid-19 sur les Pme, initiée par l’ADPME, ’’montrent ainsi que les effets majeurs de la pandémie sur le fonctionnement, la production des PME ont été ressentis en termes d’annulation ou diminution des commandes clients à près de 75%, de voyages commerciaux 39%, de rupture de stock ou surstockage 34% et d’absentéisme du personnel lié au déplacement en risques sanitaires de 27%’’, a t-il fait part.



Néanmoins, a t-elle souligné, ’’l’Etat a pris des mesures fortes allant dans le sens de soutenir notre tissu d’entreprises, parmi lesquels, le report des échéances de crédits, la mise en place de dispositif de soutien et de financement aux hôteliers, la garantie de prêts d’investissement du FONGIP’’, entre autres.



’’C’est dans cet élan que cette deuxième édition du concours de business plan est organisée avec comme objectif principal de soutenir les plans de relance de ces entreprises impactées’’, a réaffirmé la ministre des PME.



A cet effet, a-t-elle assuré, ’’les entreprises sélectionnées vont recevoir des subventions pouvant aller jusqu’à 20 millions de francs Cfa, avec en plus, une assistance technique sous forme de formation, de modernisation de l’outil de gestion, d’appui à la certification, d’assistance à l’accès au marché et au financement’’.



’’Je vous exhorte à soumettre vos plans de relance afin de bénéficier de cet outil mis en place par l’Etat du Sénégal pour vous accompagner à travers cette période difficile’’, a invité Assome Aminata Diatta.