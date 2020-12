Saly-Portudal (Mbour), 11 déc (APS) – La Caisse des dépôts et consignations (CDC) travaille à l’élaboration d’un plan de développement stratégique (PDS) prenant en compte la création d’autres filiales, a annoncé, vendredi, son directeur général, Cheikh Ahmet Tidiane Bâ.

‘’Nous sommes dans une perspective d’élaboration d’un plan de développement stratégique, qui prendra en compte la création d’autres filiales, avec des missions précises. Et les experts avec qui nous travaillons vont donner les moyens pour convaincre tout le monde sur la vision qui me semble la bonne’’, a-t-il indiqué.



M. Bâ intervenait à un atelier de planification organisé à Saly-Portudal (ouest) par la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS), une filiale de la CDC.



Il a annoncé la création ‘’d’autres filiales’’ de la CDC, ‘’à l’instar de la Caisse des marchés publics, de la CGIS et du Consortium africain de conseil et d’organisation’’.



Dans cette perspective et face à l’obligation de résultats, Cheikh Ahmet Tidiane Bâ soutient que la CDC dispose de beaucoup d’instruments lui permettant de réussir ses missions.

‘’Le président de la République nous a donné beaucoup de choses (...) Je ne parlerai que de 30 hectares qui sont pour nous un cadeau inespéré. Même si on les achète, ils vont créer des effets de levier qui nous permettront de faire d’autres investissements et de montrer réellement l’expertise et les capacités de notre CGIS et de notre bureau d’études’’, affirme-t-il.



M. Bâ a annoncé la signature, dès le début de l’année 2021, de contrats de performance avec les filiales de la CDC.

‘’Dans le contrat de performance, ces filiales vont exprimer leurs besoins et nous allons leur confier des missions. Et à la fin de l’année, on va confronter ce qu’elles ont réalisé et les moyens qu’on leur aura donnés’’, a-t-il expliqué.

D’après lui, les contrats de performance sont des ‘’instruments de mesure très objectifs’’ des performances des filiales de la CDC.