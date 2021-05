Dakar, 4 mai (APS) - Le directeur général des impôts et des domaines, Bassirou Samba Niasse, a signé "en fin de semaine dernière", des contrats annuels d’objectifs (CAO) avec l’ensemble des directeurs de la Direction générale des impôts et domaines (DGID), rapporte un communiqué transmis mardi à l’APS.



M. Niasse a par la même occasion signé des contrats d’objectifs et de performance pour une période de trois ans avec les chefs des bureaux rattachés à la DGID, celui des collectivités territoriales et celui de la communication et de la qualité, indique ce communiqué.

Il signale que cette cérémonie ayant coïncidé avec "l’année N+1 du lancement du programme ’Yaatal’, a permis de faire le bilan des réalisations de 2020 et d’en consolider les acquis, à travers une évaluation à mi-chemin par le truchement du dialogue de gestion présidé par le coordonnateur de la DGID".

"Ainsi, des recommandations ont été faites et des perspectives dégagées par rapport aux mécanismes à déployer pour l’élargissement des assiettes fiscale et foncière en 2021", selon le communiqué.

Il ajoute que préalablement à ces signatures, "lesdits contrats ont fait l’objet de concertation entre les différentes parties prenantes avant leur stabilisation par le bureau de la stratégie et de la modernisation de la DGID".