aDakar, 16 juin (APS) - Le Fonds international de développement agricole (FIDA) appelle à considérer les transferts de fonds comme des "activités essentielles en temps de crise".

Dans un communiqué publié à l’occasion de la journée dédiée à ces envois, le FIDA dit avoir constaté une diminution considérable des fonds que les migrants envoient chez eux à "cause de la pandémie de COVID-19".

Devant cette situation, il lance "un appel aux gouvernements du monde entier pour que les prestataires de services d’envoi de fonds soient classés activités essentielles en temps de crise".

Son président, Gilbert F. Houngbo, a rappelé le caractère vital des envois de fonds pour les familles pauvres des pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire.



Il estime que "les gouvernements devraient prendre des mesures et faire tout leur possible pour faciliter la circulation des fonds lors de crises comme celle de la pandémie de COVID-19".

Les secteurs économiques qui emploient des travailleurs migrants, tels que le tourisme, l’hôtellerie et l’agriculture "sont les plus durement touchés par les restrictions dues à la COVID-19".



En raison de cette situation, de nombreux migrants "sont en situation de sous-emploi ou sans emploi’’.

Le FIDA indique que selon les estimations, "les envois de fonds devraient chuter de 20% en 2020, ce qui représente la baisse la plus importante jamais enregistrée".

"La fermeture des prestataires d’envoi de fonds pendant le confinement a encore plus altéré la capacité des migrants d’envoyer de l’argent à leur famille", signale FIDA.