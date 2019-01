Dakar, 2 jan (APS) – Le président de la République, Macky Sall, a invité mercredi le gouvernement à engager dans les meilleurs délais l’exécution des projets sectoriels à travers entre autres la notification immédiate des crédits budgétaires, et le déploiement effectif du Plan triennal d’investissements publics (PTIP) et des plans de passation de marchés.

"Le président de la République demande au Gouvernement d’engager sans délai l’exécution des projets sectoriels à travers la notification immédiate des crédits budgétaires ministériels, le déploiement effectif du PTIP et des plans de passation de marchés", rapporte un communiqué sanctionnant le Conseil des ministres réuni le même jour au Palais de la République.

Parmi les directives adressées au gouvernement par le chef de l’Etat, figurent également la mobilisation appropriée des ressources indiquées et la mise en œuvre du Second Compact pour le Sénégal financé par le Millénium Challenge Corporation (MCC), souligne la même source.

Le Compact récemment signé comprend notamment un financement de 550 millions de dollars des États-Unis et un engagement du gouvernement du Sénégal à hauteur de 50 millions, portant l’investissement total pour le programme à 600 millions de dollars.

Il vise à "renforcer le secteur de l’énergie et à répondre à la demande croissante d’électricité dans l’une des économies les plus dynamiques de l’Afrique et un pays partenaire stratégique important des États-Unis en Afrique de l’Ouest", avait souligné l’ambassade américaine à Dakar.

Le Compact pour l’énergie du Sénégal devrait bénéficier à plus de 12 millions de personnes. Il consiste en trois projets : le Projet de modernisation et de renforcement du réseau de transport de la SENELEC, le Projet d’élargissement de l’accès à l’électricité dans les zones rurales et périurbaines et le Projet pour un environnement porteur et le développement des capacités du secteur de l’électricité.

Le gouvernement du Sénégal a mis en place une unité de gestion de projet chargée de travailler avec le MCC à l’élaboration du Compact, l’Unité de formulation et de coordination du deuxième programme MCA-Sénégal (UFC).