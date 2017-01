Dakar, 14 jan (APS) - Le ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne (MJECC) a organisé à Dakar, du 11 au 13 janvier, un atelier de formation du personnel en charge de la ‘’tenue et maîtrise de la comptabilité’’.

L’organisation de cet atelier est une manière pour le ministère de mettre en œuvre les recommandations issues d’un audit de la capacité technique du département, explique un communiqué parvenu à l’APS. Selon ce communiqué, cet audit est ‘’commandité par le ministère de l’Economie et des Finances’’.

‘’Il s’est agi d’évaluer la qualité de la gestion budgétaire, de l’organisation de la fonction ministérielle, de la maîtrise du processus budgétaire, de la tenue de la comptabilité et la qualité du contrôle interne’’, explique le texte.



Il ajoute que l’atelier ‘’entre en outre dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des finances publiques’’. ‘’Celle-ci formalise la transposition nationale de la directive de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA)’’, a rappelé Khalifa Ababacar Dia, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang.



Selon lui, cette directive indique que ‘’les administrations chargées de la gestion des finances publiques doivent faire évoluer leurs méthodes de travail et leurs procédures afin de les aligner sur les meilleurs pratiques internationales’’.



‘’A l’heure de la dématérialisation des procédures administratives, insiste M. Dia, il est important que les agents chargés de veiller sur la bonne gouvernance du +patrimoine matériel+ de l’Etat aient une maîtrise de l’outil informatique de gestion (progiciel) de la comptabilité.’’



‘’Le comptable des matières est soumis aux mêmes rigueurs juridiques que le comptable du Trésor, car les deux sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des biens et matériels qui leur sont confiés, ainsi que de la régularité des écritures comptables.‘’