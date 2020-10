Dakar, 1-er oct (APS)- Le Port autonome de Dakar va lever des fonds sur le marché régional de l’UEMOA pour financer la réalisation de nouvelles infrastructures, a annoncé son directeur général, Aboubacar Sadikh Bèye.



‘’Notre objectif est d’aller sur le marché régional sous forme d’Appel public à l’épargne(APE)et lever des fonds pour entamer le processus de rattrapage du gap du Port autonome de Dakar en infrastructures et amorcer la construction du nouveau port de Ndayane’’,a-t-il déclaré dans une interview parue au Soleil jeudi.



Le PAD va recourir à partir de ce jeudi, au marché financier de l’Union économique monétaire ouest-africaine(UEMOA) pour lever ces fonds, a précisé M. Bèye sans avancer de chiffres.



‘’ La levée des fonds permettra de construire, d’une part des routes et infrastructures communes(VRD) et, d’autre part, de rendre la Zone industrielle portuaire prête à recevoir les premiers investisseurs’’, a-t-il fait savoir.



Il a admis que le Port autonome de Dakar subissait un ‘’retard d’investissement à l’origine d’un certain blocage au détriment de l’économie sénégalaise.



‘’Il est indispensable pour le PAD d’entamer un processus de rattrapage de ses concurrents qui ambitionnent d’être des hubs sous régionaux et qui ont largement investi dans des infrastructures modernes’’, a fait remarquer Aboubacar Sadikh Bèye.





BHC/AKS