Dakar, 16 mai (APS) – Le Port autonome de Dakar (PAD) a réalisé un bénéfice net de 6 milliards 325 millions de francs CFA au terme de l’exercice clos au 21 décembre 2018, a déclaré jeudi son directeur général, Aboubacar Sedikh Bèye.

"Au sortir de l’exercice clos au 21 décembre 2018, le port a fait un bénéfice de 9 milliards avant impôts et il va payer en impôts 3 milliards au service du fisc, ce qui veut que dire le port a fait un bénéfice net de 6 milliards 325 millions de francs CFA", a-t-il expliqué, en parlant des résultats financiers du PAD à l’issue de l’assemblée générale de son conseil d’administration.

Aboubacar Sedikh Bèye souligne que le port a fait des "résultats exceptionnels et historiques grâce à l’expertise et à l’engagement des portuaires, à l’orientation stratégique des administrateurs et à la confiance que le président [de la République] a eu à leur endroit’’.

Selon lui, "tous les emplois trouvés’’ au PAD à son arrivée à sa tête en septembre 2017 ont "été maintenus’’ et "tous les contrats [...] renouvelés’’. Il est félicité de ce qu’en dépit de toutes ces charges, lui et son équipe ont "quand même pu améliorer le solde de trésoririe".

"Le solde de trésorerie était négatif de 7, 8 milliards de francs CFA alors qu’aujourd’hui le port a une trésorerie positive de 7,4 milliards francs CFA", a-t-il vanté, ajoutant que "c’est un effort de plus de 15 milliards FCFA qu’on a pu obtenir".

Il a également ajouté que "l’encours de la dette a été drastiquement amélioré, passant de 45 milliards à 35 milliards aujourd’hui".

Ce résultat a été obtenu "grâce à une combinaison d’optimisation des recettes mais aussi à une vision clairement définie qui a permis de resserrer les lignes sur un certain nombre de charges en maintenant les emplois", a-t-il expliqué.