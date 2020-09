Dakar, 10 sept (APS) - Le Port autonome de Dakar (PAD) et la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) ont signé jeudi un accord de partenariat pour mettre en œuvre trois programmes de financement, indique un communiqué reçu à l’APS.

‘’Avec la signature de cette convention de partenariat, les deux directeurs généraux comptent renforcer l’inclusion financière et socioéconomique des femmes et des jeunes par le biais de l’entrepreneuriat, avec une offre souple et flexible intégrant le financement, la formation en gestion de projets et le renforcement de capacités’’, explique la même source.

La signature de l’accord est ‘’une étape cruciale dans la formalisation d’une relation de partenariat déjà entamée et marquée par la mise en place de trois programmes de financement structurants’’.



Il s’agit d’un projet de financement d’unités de conservation de produits halieutiques, avec 38 congélateurs pour un montant de 11.780.000 francs CFA.



Vingt-femmes font partie des 38 bénéficiaires de ce financement.

S’y ajoutent le financement d’une fabrique de glace d’une capacité de production de 20 tonnes par jour et un fonds de roulement destiné à des mareyeuses du PAD.

Le Port autonome de Dakar et la DER/FJ vont travailler ensemble, sur la base de l’accord signé, à ‘’la structuration des filières porteuses autour des infrastructures émanant du domaine portuaire’’, à ‘’la mise en place d’espaces de stockage’’ et au ‘’développement d’une plateforme e-logistique’’.

Ils vont également réhabiliter les marchés Diola et Elisabeth Diouf, situés à Dakar, selon le communiqué.