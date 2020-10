Dakar, 30 sept (APS) - Le président de la République a de nouveau appelé mercredi le secteur privé à se mobiliser aux côtés du gouvernement pour engager ‘’le sursaut national, face aux enjeux nouveaux de la reprise de l’économie nationale’’.

Macky Sall a ‘’lancé un appel aux acteurs du secteur privé à se saisir des opportunités potentielles révélées dans le PAP 2 (le Plan d’actions prioritaires en cours d’exécution pour la période 2019-2023, dans le cadre du Plan Sénégal émergent) ajusté et accéléré, à se mobiliser davantage autour de l’action de l’Etat, afin d’engager ensemble le sursaut national face aux enjeux nouveaux de la reprise de l’économie nationale’’, rapporte le communiqué du conseil des ministres qu’il a présidé le même jour.

A l’occasion de cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, le chef de l’Etat est revenu sur ‘’la question relative à la relance de l’économie nationale pour asseoir l’émergence du Sénégal’’.

Il a rappelé, à ce sujet, ‘’avoir validé, en conseil présidentiel, le PAP 2 ajusté et accéléré du Plan Sénégal émergent, en présence de toutes les forces vives de la nation et des partenaires techniques et financiers’’ du pays.

Selon le communiqué du conseil des ministres, le président de la République Sall ‘’a (…) engagé le gouvernement à finaliser, sur les trois prochains mois, la mise en œuvre intégrale du Programme de résilience économique et sociale’’.

Dans cet élan, Macky Sall a ‘’souligné l’importance qu’il accorde à la souveraineté alimentaire du Sénégal, à l’intensification des réformes sectorielles, à l’amélioration globale de l’environnement des affaires, en vue de l’accélération de la transformation structurelle de notre économie’’.