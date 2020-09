Diamniadio, 29 sept(APS) – La croissance du produit intérieur brut du Sénégal sera de l’ordre de 5, 2 % en 2021 et pourra être portée à plus de 13 % dès l’année 2023 à la faveur de la mise en œuvre du deuxième Plan d’actions prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE), a assuré mardi le président Macky Sall.



‘’Dans nos projections, la mise en œuvre du deuxième Plan d’actions prioritaires(PAPII) du Plan Sénégal émergent(PSE) pour la relance de l’économie, nous permettra de retrouver un taux de croissance du PIB de 5,2% l’an 2021’’, a-t-il notamment dit.



S’exprimant à l’ouverture d’un conseil présidentiel consacré à la relance de l’économie sénégalaise, Macky Sall a toutefois souligné que l’atteinte des objectifs nécessite un travail assidu pour que le taux de croissance soit porté à 7, 21 % en 2022.



S’exprimant à l’Ouverture du Conseil présidentiel sur la relance de l’économie sénégalaise, le Chef de l’Etat a affirmé que cela suppose un ‘’ travail assidu et administratif ‘’ pour que ce taux de croissance soit au rendez-vous et 7,21 % en 2022.



‘’ J’ai les pieds sur terre. Je ne parle pas dans les nuages. Nous allons reprendre la croissance de 5, 2%dès l’année prochaine, 7,2% en 2022 et en 2023 si toutes les conditions sont réunies, le pays va atteindre pour la première fois une croissance à deux chiffres, notamment 13, 7 %’’, a insisté le chef de l’Etat.



Selon lui, la croissance du PIB à deux chiffres prévue en 2023 sera le résultat de la première année d’exploitation des ressources pétrolières et gazières.



Il a réitéré son appel à un plus grand engagement du secteur privé dans la relance de l’économie.



D’un taux prévisionnel de croissance de plus de 6 % du Produit intérieur brut, le Sénégal devrait se retrouver avec une croissance de 0, 7 % à la fin de l’année. Une projection récemment confirmée par le Fonds monétaire international qui avait dépêché une mission dans le pays.





BHC/AKS