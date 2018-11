Dakar, 2 nov (APS) - Le directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) du Sénégal, Saër Niang, a été élu au poste de président du Réseau africain des institutions, experts et professionnels de la commande publique, lors d’une réunion constitutive tenue récemment à Lomé, au Togo, a appris l’APS, vendredi.





Le Togo assure le secrétariat technique dudit réseau et abrite provisoirement le siège, rapporte un communiqué de la cellule d’information et de communication de l’ARMP.

Il précise que le comité exécutif est composé des représentants des différentes zones de l’Afrique évoluant dans les marchés publics, les délégations de service public et les contrats de partenariat public et privé.

Selon la même source, les présidents et directeurs généraux de 47 pays africains anglophones, arabophones, francophones et lusophones ont participé à cette rencontre ayant notamment permis d’examiner et d’adopter les statuts et le règlement intérieur du Réseau.

Elle a aussi été l’occasion de mettre en place les organes de pilotage et d’arrêter les thèmes de discussion du symposium de haut niveau sur la commande publique prévu à Dakar, en octobre 2019, rencontre à laquelle sont attendues des institutions et organes de contrôle, des experts, des professionnels et acteurs des marchés publics.

Cette initiative procède des conclusions du forum de haut niveau sur la commande publique tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, les 3, 4 et 5 avril 2017, selon le communiqué.

"En dépit des progrès réalisés ces dernières années, de nombreux défis restent encore à relever en vue d’assurer la bonne gouvernance économique", a noté le ministre chargé de la Planification du Développement de la République togolaise, Kossi Assimaidou, lundi, à l’ouverture des travaux où il représentait le ministre togolais de l’Economie et des Finances, en déplacement.

M. Assimaidou, cité dans le communiqué de l’ARMP, a rappelé aux participants, la nécessité de "parachever le travail de modernisation de la commande publique, par la simplification des procédures d’acquisition publique et la généralisation de la dématérialisation des procédures par le recours au numérique".

De même, ajoute le communiqué, il a plaidé "pour l’introduction de la notion d’" acquisition durable" dans la commande publique en mettant un accent particulier sur les "acquisitions écoresponsables qui privilégient l’usage de précautions respectueuses des normes environnementales et écologiques".

Des partenaires techniques et financiers (PTF), dont la Banque mondiale, ont accompagné la mise en place du Réseau africain des institutions, experts et professionnels de la commande publique.

L’institution financière internationale, par la voix de sa représentante au Togo, Hawa Cissé Wagué, a rappelé soutenir "la modernisation des systèmes nationaux de passation des marchés publics" et encourager "le dialogue en vue d’améliorer la gestion des finances publiques".

"Nous espérons que le partage des connaissances et d’expériences qui aura lieu dans le cadre du réseau permettra un meilleur fonctionnement des systèmes des marchés publics sur le continent africain", a-t-elle indiqué dans des propos rapportés par le communiqué.