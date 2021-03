Dakar, 19 mars (APS) - Alexandra Awadi et Abdelmoumen Najoua ont été nommés respectivement directrice générale et directeur général adjoint de Banque Atlantique Sénégal, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Cette décision a été entérinée par le Conseil d’administration de cette filiale du Groupe Banque centrale populaire du Maroc (BCP), lors d’une réunion tenue mardi.

Le communiqué souligne que "Mme Alexandra AWADI totalise 14 années d’expérience acquise au sein du groupe BCP du Maroc, dans différents postes de responsabilité".

Mme Awadi est arrivée à la Banque Atlantique Sénégal en 2006 en qualité de chargée d’affaires clientèle PME-PMI.



Elle a occupé successivement les postes de chargée d’affaires entreprises et institutions, cheffe de service grandes entreprises et financements structurés, puis directrice clientèle entreprises.



Mme Awadi a été par la suite promue DGA en charge du développement de Banque Atlantique Sénégal.

Elle est "titulaire d’un master en management des achats et de deux maîtrises en administration économique et sociale, options gestion des entreprises et commerce & affaires internationales".

Abdelmoumen Najoua est quant à lui crédité d’une "solide expérience au sein du groupe BCP qu’il intègre en 1999".



"Il y occupe plusieurs postes de responsabilité, dont ceux de directeur de l’Organisation et de directeur marketing opérationnel de la Banque de détail, avant de rejoindre Banque Atlantique Côte d’Ivoire en 2014 en tant que directeur de la clientèle des particuliers et du réseau."

Nommé ensuite directeur Retail Groupe au sein de la holding Atlantic Business International (groupe BCP), puis DGA de Banque Atlantique Côte d’Ivoire, il est "titulaire d’une licence en mathématique appliquée et d’un MBA en Finance’’.

Banque Atlantique, troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, est présente dans les huit pays membres de l’Union monétaire.

Elle est une filiale du Groupe Banque centrale populaire du Maroc (BCP).