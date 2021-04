Dakar, 6 avr (APS) – Le taux de croissance économique du Sénégal ne crée pas encore suffisamment d’emplois pour absorber tous les jeunes nouveaux diplômés, a déclaré, mardi à Dakar, Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS).

‘’Le taux de croissance économique de notre pays ne permet pas encore de dégager assez de postes de travail pour recevoir tous les jeunes diplômés qui, chaque année, aspirent à leur premier emploi. Cette situation est rendue complexe par la jeunesse de notre population et par le manque de qualification, d’où l’importance des cycles de formation’’, a-t-il indiqué.

M. Diop s’exprimait à l’ouverture, à Dakar, de la 20ème édition du forum du premier emploi, à l’initiative de son organisation. La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, et de Dame Diop, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.

Pour faire face à la problématique de l’insertion professionnelle, ‘’nous devons faire preuve d’imagination et de courage et être armés d’un puissant esprit de créativité’’, a-t-il recommandé.

‘’Nous devons identifier et repérer toutes les niches où gisent des emplois, opérer les ruptures utiles à tous les niveaux, repenser notre environnement économique, reformater notre système académique et de formation’’, a-t-il conseillé.



Il a rappelé "tous les efforts fournis par le gouvernement, le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, avec plusieurs projets et programmes mis à la disposition des Jeunes’’.

Selon lui, l’atelier training préparatoire du forum est organisé, chaque année, suivant une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherche d’emploi.