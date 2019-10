Dakar, 10 oct (APS) – Le chef de la division en charge de la législation phytosanitaire à la Direction de protection des végétaux (DPV), Abdoulaye Ndiaye, a invité les acteurs du secteur à s’impliquer activement dans le processus d’élaboration des normes et directives afin de pouvoir défendre valablement les intérêts des producteurs et des consommateurs.



Il participait jeudi à un atelier de préparation de la participation sénégalaise à la 76e session du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale de commerce (OMC).



Rappelant la part congrue de 2 % de participation des pays en développement au commerce mondial, le responsable de la DPV a estimé que c’est en partie dû aux exigences réglementaires des partenaires commerciaux.



‘’Dans les pays en développement, l’accès au marché est désormais lié aux respects vigoureux des normes nationales et internationales de droit privé avec des procédés strictes de vérification de la conformité’’, a-t-il fait remarquer.



‘’La faible présence des pays en développement sur le marché international et dans les instances décisionnelles

n’est pas une fatalité’’, a-t-il rajouté.



Il a ainsi souligné qu’une prise de conscience et une forte implication des acteurs aux questions relatives au mode sanitaire et phytosanitaire pouvait être un socle pouvant inverser la tendance et rétablir l’équilibre en termes d’échanges entre pays développés et ceux en développement.



AN/AKS