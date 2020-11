Diamniadio, 7 nov (APS) - Le Co-président du Comité d’initiative pour l’annulation de la dette publique africaine, Mody Guiro, a appelé, samedi à une mobilisation massive pour amener les partenaires bilatéraux et multilatéraux à annuler la dette du continent.



’’Nous appelons tous les Sénégalais et Africains à une mobilisation massive pour amener nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à annuler la dette publique africaine’’, a dit le Co-Président de l’IADA.



Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) intervenait lors de l’Assemblée générale de l’Initiative pour l’annulation de la dette africaine organisée à Diamniadio, dans le département de Rufisque.



Selon lui, les ressources et autres richesses qui seront épargnées pourront ainsi servir à relever des défis ‘’en investissant massivement pour le développement des pays africains’’.



Pour Mody Guiro, tout cet argent peut participer a répondre aux besoins sociaux de base, à investir dans le secteur de l’emploi, de la santé et de l’éducation.



’’Il peut permettre aux pays endettés de réussir l’accès universel à l’eau, à l’électricité et à internet’’, a dit Mody Guiro.



’’Nous avons conscience que cette situation qui nous est imposée par la Covid-19 peut conduire vers des plans d’ajustement structurels comme dans les années 80. Et cela ne laissera indemne aucun secteur’’, a prévenu le Co-président de l’IADA



Les conséquences seront ressenties par toutes les populations du monde rural, mais aussi urbain, a t-il dit, soulignant que l’annulation de la dette peut permettre a l’Afrique d’épargner des centaines de milliards de francs CFA.