Dakar, 16 nov (APS) - Le coordonnateur du pôle restructuration du Bureau opérationnel du suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE) Khalil Rahmane Ndiaye a mis en exergue lundi l’importance du projet des Agropoles dans le développement du territoire.



Les Agropoles devront, à terme, permettre le ’’rééquilibrage’’ du développement territorial et une ’’revitalisation’’ des villes, a t-il expliqué.



Khalil Rahmane Ndiaye s’exprimait lors de l’atelier intensif de 5 semaines (16 novembre-18 décembre) consacré à la restructuration de l’Agropole centre qui regroupe les régions de Diourbel, Kaffrine Kaolack et Fatick.



Il a notamment insisté sur le fait que cette politique agricole devrait permettre un ’’renforcement de la valeur ajoutée sur les produits locaux et une réduction de la dépendance aux importations sur les produits agroalimentaires’’.



Cet atelier va aborder la gouvernance des Agropoles et la ’’spécialisation’’ des régions ’’en fonction de leur potentialité’’, a précisé M. Ndiaye, faisant état de 108 projets éligibles sur les 156 qui ont été reçus.



Le représentant des associations d’élus locaux, Adama Diouf, a estimé que ce projet est ’’une opportunité pour une territorialisation à grande échelle des politiques publiques’’.



Il a relevé que chaque collectivité locale dispose généralement d’un projet de développement adossé à la vocation et à la réalité locale.