Dakar, 28 nov (APS) - Les députés ont adopté, vendredi soir, le projet de budget du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, auquel 10 milliards 669 millions 195 mille 597 francs CFA ont été octroyés pour l’année 2021, a constaté l’APS.

Le débat antérieur au vote a été dirigé par le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, en présence de la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, et du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Selon un rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale, le projet de budget de ce département ministériel comprend quatre programmes, dont la promotion de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire.

Le ministère prévoit, pour l’année budgétaire 2021, ‘’l’opérationnalisation du Fonds national de la microfinance, l’adoption de la loi d’orientation de l’économie sociale et solidaire’’, etc.

En vertu du règlement de l’Assemblée nationale interdisant la tenue des réunions au-delà de minuit, seuls neuf orateurs répartis entre la majorité, l’opposition et les non-inscrits ont pris la parole lors de la saénce, qui a démarré tard dans la soirée.

Ils ont surtout interpellé Zahra Iyane Thiam sur la nécessité de ‘’mutualiser’’ les instruments de financement pour mobiliser davantage de ressources.

Il lui a été demandé d’accorder une ‘’attention particulière’’ à la finance islamique en raison de son importance.



‘’Au-delà de la formation des acteurs de ce mode de financement alternatif, la modification de la règlementation a déjà été faite par la BCEAO’’, la banque centrale dont le Sénégal est membre, a souligné la ministre, parlant toujours de la finance islamique.

Cette finance adossée aux recommandations de l’islam ‘’n’a pas d’incidence sur le caractère laïc de la République du Sénégal’’, a-t-elle précisé.