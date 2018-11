Dakar, 31 oct (APS) – Le directeur des patrimoines et de la promotion culturelle, Moustapha Ly, a invité ses compatriotes, mercredi, à Dakar, à renoncer à la ‘’culture de la démission’’ qui, selon lui, les empêche d’entreprendre.



‘’Il y a une culture de la démission. Il faut que les citoyens pensent à entreprendre pour gagner une partie de l’argent qui circule aujourd’hui dans le monde à une vitesse vertigineuse. Nous devons prendre conscience de cela’’, a dit M. Ly.



Il intervenait à une table ronde sur le partenariat économique qu’entretient le Sénégal avec les autres pays dans le cadre de l’exécution du Plan Sénégal émergent, une rencontre à l’initiative du ‘’laboratoire d’idées’’ WATHI et de la Fondation Konrad Adenauer.



‘’Il faut investir dans le bon sens. Il faut aussi s’inspirer de la notion de compétence. Il faut un profond changement dans nos comportements et nos mentalités. Le Sénégalais doit changer. Il nous faut plus d’ordre et de responsabilité’’, a conseillé Moustapha Ly aux entrepreneurs sénégalais et experts présents à la table ronde.



Le Sénégal doit, en perspective de l’exploitation de ses ressources gazières et pétrolières, former des experts aux métiers liés au gaz et au pétrole, pour éviter de faire appel à l’expertise étrangère, a suggéré M. Ly.