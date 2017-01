Dakar, 11 jan (APS) - Le directeur de l’agence digitale Afrique Communication, Thiendou Niang, suggère aux petites et moyennes entreprises du Sénégal d’avoir "un bon référencement Internet", pour s’assurer de leur "visibilité" et leur "notoriété".

Il leur a fait cette suggestion lors d’un atelier sur "le marketing digital et la compétitivité de la petite et moyenne entreprise", selon un communiqué reçu de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) du Sénégal.

"Avec un bon référencement Internet, les entreprises vont [arriver à] promouvoir leurs produits et leur marque, et avoir plus d’accès aux marchés", affirme le communiqué, citant Thiendou Niang.

"Avec le référencement, les entreprises vont donner de la visibilité à leurs affaires sur Internet. Mais elles devront être accompagnées par la production de contenus de qualité sur leurs relations publiques et leur marketing digital", a-t-il expliqué.

Si elles sont bien référencées sur Internet, les entreprises peuvent tirer profit des réseaux sociaux pour développer leur stratégie de marketing, selon M. Niang.

"Le principal atout offert par le marketing digital est la capacité à mesurer précisément la performance des actions sur une campagne marketing. La majorité des clients des entreprises s’attend à avoir de l’information en temps réel", peut - on lire sur le communiqué de l’ADEPME.