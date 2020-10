Dakar, 9 oct (APS) – La valeur financière des exportations sénégalaises est passée de 169, 4 % de milliards de francs en juillet à 149, 4 milliards en août, soit une baisse de 11, 8 %, a révélé vendredi l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Ce repli résulte de la contraction de 46, 5 % des expéditions de crustacés, mollusques et coquillages, de 38, 8 % de poissons frais de mer ainsi que du repli de 29, 9 % et d’or non monétaire, indique la structure dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.



L’ANSD souligne toutefois que le relèvement des exportations d’acide phosphorique (16,0 milliards de FCFA contre 5,1 milliards de FCFA au mois précédent) a amoindri cette baisse.



‘’Comparées au mois d’août 2019, les expéditions se sont relevées de 8, 8%. Leur cumul à fin août 2020 s’est établi à 1340,8 milliards de FCFA contre 1354,3 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2019, soit une contraction de 1 %’’, fait savoir la même source.



Elle précise que les principaux produits exportés, au cours du mois d’août 2020, ont été l’or non monétaire (37,3 milliards de FCFA), les produits pétroliers (17,7 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (16 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (11,1 milliards de FCFA) et le titane (7,4 milliards de FCFA).



Le document parvenu à l’APS relève que les principaux clients du Sénégal ont été la Suisse (13, 7%), l’Inde (12,9%), le Mali (9,9%) l’Australie (9,6%) et les Etats Unis (5,2%).



