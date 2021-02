Dakar, 22 fév (APS) – Les prix des produits à l’exportation ont enregistré une hausse de 2, 3 % en décembre dernier comparés à leur niveau du mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette évolution est liée à la hausse des prix des animaux vivants et produits du règne animal, de ceux des produits minéraux, des graisses et huiles animales ou végétales et des produits du règne végétal, indique la structure dans sa Note sur les indices mensuels du commerce extérieur du pays.



Le rapport consulté à l’APS fait toutefois ressortir une atténuation de cette tendance par la baisse notée sur les prix des perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaques ou doubles métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies et des matières textiles et ouvrages.



Rapportés au mois de décembre 2019, les prix des produits à l’exportation ont remonté de 1,8%. Sur l’année 2020, ils ont progressé de 1,5%, comparés à 2019, souligne l’ANSD.



Elle fait savoir que les prix des produits sous-jacents se sont renchéris de 3,6% tandis que ceux des produits volatils ont régressé de 10,9%.



’’Par rapport au mois de décembre 2019, les prix des produits sous-jacents et volatils ont progressé respectivement de 1,7% et de 1,8%. Sur l’année 2020, ils ont augmenté de 1,7% et de 1,5%, comparés à 2019’’, relève la même source.



AKS/OID