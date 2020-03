Dakar, 16 mars (APS) – L’Indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré en février un repli de 0, 3 % comparativement à celui du mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



‘’Cette évolution provient du repli des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (- 0, 8 %), des services de restaurants et hôtels (- 0,3 %), ainsi que des articles d’habillement et chaussures (0, 2 %), souligne dans sa note de conjoncture de l’IHPC.



En variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1,9 %, souligne le document consulté par l’APS.



Dans le même temps, l’inflation sous-jacente a progressé de 0,2 % en rythme mensuel et de 1, 5 % en variation annuelle, indique la même source.



Selon l’ANSD, les prix des produits locaux se sont repliés de 0,9%, tandis que ceux des produits importés se sont accrus de 1,0% au mois de février 2020 comparativement au mois précédent.



‘’En variation annuelle, ils ont augmenté respectivement de 1,2% et 2,4%’’, fait-on savoir.







