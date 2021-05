Dakar, 7 mai (APS) – L’Indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré en avril dernier une hausse de 0, 2 % en comparaison de son niveau du mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette augmentation est en lien avec celle des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (0, 5 %), des meubles, articles de ménage et entretien courant des foyers (0, 3 %), des biens et services de loisirs et de la culture (0, 3 %), des services de santé (0, 2 %) ainsi que des ‘’biens et services divers’’ (0, 2 %), indique la structure.



Dans sa note flash sur l’IHPC d’avril, consultée par l’APS, l’ANSD relève qu’en variation annuelle, les prix à la consommation avaient progressé de 0, 3 %, tandis que l’inflation sous-jacente avait enregistré une hausse mensuelle de 0, 1 % et une annuelle de 1, 1 %.



Les prix des produits locaux en progression de 0,3% en avril ont soutenu l’appréciation des prix à la consommation, tandis que ceux des produits importés ont reculé de 0,1% au même mois comparativement à celui de mars 2021.



L’ANSD souligne qu’en variation annuelle, les prix des produits locaux et ceux des produits importés avaient connu des évolutions contrastées respectives de -0,4 % et +0,9 %.



