Dakar, 8 juin (APS) – L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a relevé une stabilité des prix à la consommation en mai comparativement au mois précédent.



‘’L’Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de mai 2019 n’a pas connu de variation sensible comparé à celui du mois précédent’’, indique notamment la structure dans son rapport mensuel dédié à cet indice.



D’après le document consulté à l’APS, les baisses de 0, 7 % des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, de 0, 8 des services des restaurants et hôtels ainsi que de 0,8% des services de transports ont été compensées par le renchérissement 0, 4 % du coût des services de santé et de 0, 1 % de ceux du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles.



En variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1, 5%, tandis que le taux d’inflation annuel moyen a progressé de 0,2%, fait-on savoir.



En rythme mensuel, l’inflation sous-jacente a progressé de 0,3% en rythme mensuel et de 1,0% en variation annuelle.



Dans la période revue, les prix des produits locaux sont restés stables, tandis que ceux des produits importés ont augmenté de 0, 1% comparativement au mois précédent (avril), souligne l’ANSD.



AKS