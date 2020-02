Dakar, 21 fév (APS) – Les prix des matériaux de construction ont baissé de 0, 4 % en janvier, dans le sillage du repli des coûts des matériaux de menuiserie, de plomberie sanitaire et de revêtement des murs et sols, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Les prix des matériaux de construction ont baissé de 0,4% en janvier 2020 comparativement au mois précédent. Cette évolution résulte de celle des prix des matériaux de menuiserie, de plomberie et sanitaire, ainsi que de ceux pour le revêtement des murs et sols", indique la structure dans un rapport.

Le document d’analyse de l’ANSD fait dans le même temps état d’un repli de 1, 2 % de l’Indice des prix des matériaux de construction.

Les prix des matériaux de menuiserie se sont repliés de 1, 8% au mois de janvier 2020, sous l’effet de la baisse des prix des articles en aluminium (-3,7%), des articles métalliques (-1,7%) et de ceux en bois (-0,7%), souligne le rapport consulté par l’APS.

Il relève que les prix des matériaux de plomberie et sanitaire ont reculé de 0,8%, par suite de la chute de ceux des matériaux pour sanitaire et WC (-1,2%).

Dans le même temps, les coûts des matériaux pour le revêtement des murs et sols ont diminué de 0,3%, sous l’effet de la baisse des prix des carreaux sol (-0,5%, note l’ANSD.

Elle indique que le fléchissement de ceux des matériaux pour travaux d’électricité (-0,1%) est en lien avec le repli des prix des matériaux pour la protection électrique (-1,0%) et des interrupteurs et prises (-0,4%).

"Les prix de la peinture n’ont pas connu de variations sensibles au cours du mois sous revue. Par rapport à la période correspondante en 2019, ils se sont contractés de 2,6%", fait-on savoir.

Sur la même période, les prix des matériaux de base se sont inscrits en hausse (+ 0,1%) comparés au mois précédent, sous l’impulsion des prix du fer à béton (+1,1%). Toutefois, le repli des prix du ciment (-0,4%) a atténué cette évolution.

Les prix des matériaux d’étanchéité ont augmenté de 0,5% en janvier 2020, en rapport avec le renchérissement des prix du feutre de bitume (+1,1%), fait observer le rapport.